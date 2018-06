Des livres à lire au grand air 

KELTIE ROBERTSON

Après un hiver prolongé, l’été approche enfin à très grands pas. Quoi de mieux pour célébrer la belle saison que des idées de livres à lire au grand air ?

Nous sommes chanceux de vivre dans un quartier entouré de cours d’eau, alors aussi bien en profiter pour rêvasser en canot ou sur une planche à rames. Pour accompagner cette dérive, pourquoi ne pas empocher un recueil de poésie ? Le premier livre de la Canadienne Rupi Kaur, Lait et miel (Guy St-Jean Éditeur) contient des poèmes courts, honnêtes et souvent percutants. Traduit de l’anglais par Lori Saint-Martin et Paul Gagné, ce recueil peut se lire rapidement en un après-midi sur le canal ou sur la rivière Rideau, ou bien se savourer lentement au fil d’expéditions maritimes tout au long de l’été.

Quand le soleil plombe, munissez-vous d’un chapeau et de crème solaire pour aller prendre une boisson froide sur une terrasse (le Green Door et le Royal Oak en ont de belles, sans oublier le banc devant le Café qui pense !) La canicule fera écho à l’ambiance de Bonjour tristesse de Françoise Sagan, dont l’action se déroule en grande partie dans le sable chaud de la Côte d’Azur. Classique paru en 1954 aux Éditions Julliard, ce roman suit Cécile, 17 ans, qui passe l’été dans une villa avec son père et sa nouvelle copine. L’écriture et la trame narrative évoquent la chaleur presque insoutenable, le soleil aveuglant et l’adolescence insouciante.

Finalement, qui dit été, dit après-midi de lecture au parc. Le tout dernier livre d’Éric-Emmanuel Schmitt s’agencera parfaitement avec une couverture à l’ombre d’un arbre. Dans Madame Pylinksa et le secret de Chopin, paru chez Albin Michel le 9 avril de cette année, l’auteur tisse le conte d’un étudiant et de sa relation avec sa professeure de piano, Madame Pylinska. C’est un volume mince, qui se glissera facilement parmi les provisions dans un panier à pique-nique !

Bonne lecture !

